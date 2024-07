Raclette to pochodzący ze Szwajcarii długodojrzewający ser, który jest kluczowym składnikiem dania o tej samej nazwie, rozpuszczanego i podawanego na specjalnych, małych patelenkach lub zapiekanego w piekarniku. Raclette to znakomity pomysł na oryginalny posiłek w większym gronie.

Tradycyjne Raclette przyrządzano z całego krążka sera, który roztapiał się w garnku, umieszczonym nad paleniskiem lub na gorących kamieniach umieszczonych wokół ogniska. Następnie zeskrobywano rozpuszczoną wierzchnią warstwę sera i smarowano nim pieczywo.

Jak przygotować Raclette?

Raclette najlepiej przyrządzać, używając specjalnego zestawu składającego się z elektrycznego grilla i dopasowanych do niego kilku (najczęściej sześciu) małych, teflonowych patelni oraz drewnianych łopatek do zeskrobywania sera. Na patelenkach rozpuszcza się grube plastry sera umieszczając je pod płytą grilla, na którym w tym samym czasie opiekają się warzywa, pieczywo lub mięso. Urządzenie to stawia się na środku stołu, dzięki czemu każdy sam komponuje swój posiłek z przygotowanych wcześniej składników.

Raclette można przyrządzić również bez specjalnego oprzyrządowania: ser, warzywa, pieczywo lub mięso podgrzewając w piekarniku, na patelni grillowej, elektrycznym grillu lub w opiekaczu.

Wskazówka: ponieważ ser Raclette jest stosunkowo drogi (około 60 zł za kilogram), do przygotowania tej ciekawej potrawy można użyć innych rodzajów sera. Doskonale sprawdzają się:

gorgonzola i różnego typu sery pleśniowe, takie jak, np. bleu de Gex.

sery, które dobrze się topią, np. mozzarella, gouda, tallegio, fontina.

sery używane do przygotowywania fondue, takie jak: tilsit, beaufort, appenzeller czy gruyère.

Przepis na Raclette z piekarnika z warzywami, czosnkiem i bagietką

Składniki na około 6 porcji:

około 1,5 kg sera Raclette lub gorgonzola – w kawałku, nie w plasterkach,

2 słoiki marynowanych pieczarek,

4 czerwone papryki,

2 średniej wielkości cukinie,

zioła prowansalskie,

4 ząbki czosnku,

0,5 kg pomidorków koktajlowych,

2 bagietki,

świeżo mielony czarny pieprz,

10 łyżek oleju,

3 łyżki sosu sojowego, jasnego.

Czas przygotowania: około 15-30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrój ser w grube plastry. Powinno być ich tyle, by na każdą osobę przypadła taka sama ilość.

Papryki umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w cienkie paski. Cukinie wyszoruj i pokrój w krążki. Ułóż warzywa na blaszce, skrop olejem wymieszanym z sosem sojowym i posiekanym drobno czosnkiem, oprósz ziołami prowansalskimi i włóż na 10 minut do piekarnika.

Pomidory umyj i przekrój na połówki.

Pieczarki odcedź z zalewy.

Wyjmij warzywa z piekarnika.

Pomidorki, warzywa i pieczarki włóż do osobnych miseczek lub ułóż na kilku talerzykach.

Pokrój bagietkę na małe kromki i połóż na blaszce, na której piekły się warzywa. Podpiecz do momentu, aż się zarumienią. Wyłóż je na stół, najlepiej w małych, słomianych koszyczkach.

Ustaw na stole młynek z pieprzem i wszystkie przygotowane dodatki.

Na blaszce piekarnika rozłóż papier do pieczenia lub folię aluminiową. Ułóż pierwszą partię plastrów sera i podgrzewaj do momentu, aż się roztopią. Jeszcze ciepłe wykładaj na talerze. Gdy zostaną zjedzone, podgrzewaj następne.

Do Raclette doskonałe są wszelkiego rodzaju pikle, gruszki i śliwki w occie, sałatki, dipy i gęste sosy. W przypadku, gdy posiadasz zestaw do Raclette, wszystkie składniki podgrzewaj na elektrycznym grillu, a ser na małych patelenkach.

Smacznego!