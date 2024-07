Hygge to duńska filozofia szczęścia, według której, aby być szczęśliwym, należy cieszyć się z małych rzeczy, być blisko natury i uprawiać aktywność fizyczną. Ruch to radość, a nie przymus. Ubrania w stylu hygge są ciepłe i wygodne, np. miękkie swetry i dresy, puchate skarpetki czy luźne jeansy.

Na temat stylu życia hygge powstaje coraz więcej poradników. Najpopularniejszym z nich jest książka autorstwa Marie Tourell Soderberg „Hygge. Duńska sztuka szczęścia”.

Hygge czyli klucz do szczęścia

Hygge to filozofia życia, zapoczątkowana w Danii, która przeciwstawia się pośpiechowi i pogodni za sukcesem. Kluczem do szczęścia jest cieszenie się z małych rzeczy, np. dźwięku kropel obijających się o parapet, zabawy z dziećmi, spaceru z psem, wspólnego rodzinnego obiadu. Styl hygge to sztuka tworzenia miłej i przytulnej atmosfery oraz radość z obcowania z ludźmi i zwierzętami. Tylko odcięcie się od świata telewizji i nowoczesnych technologii pozwala wyciszyć się, odpocząć i spędzać czas z najbliższymi. Zwolennicy filozofii twierdzą, że żyjąc według zasad hygge, człowiek będzie nie tylko szczęśliwszy, zdrowszy, ale także szczuplejszy.

Ruch to zdrowie i szczęście

W stylu życia hygge bardzo ważne jest obcowanie z naturą, ponieważ daje to szczęście, spokój i wyciszenie. Według tej filozofii osoby, które uprawiają sport, powinny zamiast ćwiczyć na siłowni, wybrać aktywność na świeżym powietrzu. W hygge ruch to szczęście, a nie przykry obowiązek. Z ćwiczeń fizycznych można czerpać radość, a szczególnie gdy wykonywane są w grupie.

Oczyszczanie umysłu

W krajach skandynawskich popularną formą rozrywki jest polowanie. Jego największą częścią jest oczekiwanie na zwierzynę, co pozwala oczyścić umysł, głęboko oddychać i skoncentrować się. Aby poczuć taki stan, nie trzeba koniecznie uczestniczyć w polowaniu, wystarczy wybrać się do parku lub lasu, usiąść na ławce i odpocząć. Spędzanie czasu na łonie natury obniża poziom stresu, łagodzi złość i agresję oraz dodaje energii i nastraja optymistycznie do świata.

Styl hygge – moda damska, akcesoria domowe

Filozofia hygge ma swoje odzwierciedlenie w świecie materialnym. Kluczem do szczęścia jest otaczanie się przedmiotami, które poprawiają nastrój i relaksują. Ubrania w stylu hygge to np. wygodna bluza czy sweter w jasnych kolorach, ciepłe skarpetki, miękki szlafrok, luźne jeansy. Do ubrań nosi się raczej minimalistyczną biżuterię, bo najważniejsza jest wygoda. Na miłe otoczenie składa się np. puchaty koc i poduszki, świeczki zapachowe, smaczne i gorące napoje. Przestrzeń zaprojektowana w stylu hygge to taka, w której można czuć się przytulnie i bezpiecznie, dlatego każdy dodatek, który powoduje taki stan, jest idealny w pomieszczeniu. Oświetlenie stanowi także istotny element tej filozofii życia. Im bardziej przytłumione światło, tym jest bardziej hygge. Duńczykom najbardziej odpowiada światło, jakie wydobywa się np. ze świecy, z ogniska lub kominka oraz zachodzącego słońca.