Marihuana to narkotyk o działaniu psychoaktywnym. Używka osłabia pamięć, koncentrację i motywację. Częste palenie marihuany może przyczynić się do rozwoju schizofrenii. Leczniczą marihuanę stosuje się w celu łagodzenia objawów m.in. jaskry, stwardnienia rozsianego i padaczki.

Marihuana jest mieszanką zielono-brązowych kwiatostanów roślin kopnych. Narkotyk zawiera związki chemiczne, które nazywane są kannabinoidami. Izomer THC odpowiada za efekty psychoaktywne stosowania używki.

Jak działa marihuana na organizm człowieka?

Istnieją dwa podstawowe rodzaje marihuany – sativa, działająca rozweselająco i energetyzująco, oraz indica, która uspokaja, lecz mocniej odurza. Marihuana intensyfikuje przeżywane emocje, jednak większość osób krótko po zapaleniu czuje się wesoło i euforycznie. Często kolejną fazą przeżywaną po marihuanie jest wyciszenie. Na tym etapie osoby mają wrażenie oderwania od rzeczywistości i od otaczających problemów. Ostatni etap działania używki polega na izolacji. Można wtedy odczuwać senność, spadek energii życiowej oraz problemy z określeniem czasu i przestrzeni.

Jak marihuana wpływa na mózg?

Marihuanę pali się zwykle w postaci skrętów mieszanki z tytoniem. Po zapaleniu marihuany człowiek ma ograniczone zdolności prowadzenia samochodu oraz ma trudności z integracją kilku zmysłów. Prowadzi to do upośledzenia zdolności logicznego myślenia i problemów z pamięcią. Przy nadmiernym i długotrwałym stosowaniu używki pojawia się zespół abstynencyjny, który skutkuje rozdrażnieniem, sennością, migrenami i apatią. Sam narkotyk nie jest szczególnie uzależniający, lecz jego efekty sprawiają, że ludzie szybko się uzależniają od relaksu, który daje. Jednak obecnie na czarnym rynku marihuana jest zwykle mieszana z chemicznymi dodatkami, które powodują wymioty oraz stany depresyjne.

Problemy psychiczne i fizyczne związane z paleniem marihuany

„Skręty” na bazie marihuany w przeciwieństwie do papierosów nie mają filtra, przez co do płuc wchłania się znacznie więcej szkodliwych substancji. Wykazano też związek marihuany z powstawaniem chorób psychicznych. Substancja bezpośrednio nie wywołuje zaburzeń, jednak może uaktywnić je u osób bardziej na nie podatnych. Długotrwałe stosowanie marihuany może zwiększyć poczucie lęku i depresji. Jeden „skręt” dziennie powoduje zaburzenia funkcji kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za zapamiętywanie i podejmowanie decyzji. Tego rodzaju zaburzenia są charakterystyczne dla schizofrenii.

Lecznicze właściwości marihuany

Marihuana jest używana na całym świecie w celu zmiany nastroju, relaksu lub euforii. Coraz częściej stosuje się ją też do celów medycznych. Badania potwierdzają, że marihuana łagodzi objawy jaskry i artretyzmu. Stosowanie medycznej marihuany wspiera leczenie padaczki dziecięcej oraz chorób jelita grubego. Osobom starszym stosowanie używki pomaga w leczeniu alzheimera i ogranicza występowanie drgawek i spazmów. Chorzy cierpiący na przewlekłe bóle, po zapaleniu marihuany odczuwają złagodzenie objawów. Lecznicza marihuana jest znacznie częściej przyjmowana w formie doustnej niż palonej. Narkotyk jest podawany w czystym, pierwotnym składzie, dzięki temu pacjent stosujący kurację tym środkiem nie doznaje tylu skutków ubocznych. Długotrwałe przyjmowanie substancji nie powoduje też uzależnienia i głodu narkotykowego po odstawieniu.