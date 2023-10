Wiele wskazuje na to, że głośny konflikt Pauliny Smaszcz z Izabelą Janachowską został wyciszony przez prawników. Dziennikarka jednak nie przestaje uderzać w byłego męża, Macieja Kurzajewskiego, a ostatnio kobieta-petarda ponownie zszokowała i ostro odniosła się do słów do osoby, która była w bliskim otoczeniu Anny Lewandowskiej. Padły mocne słowa! Paulina Smaszcz kłóci się z byłą szefową PR Anny Lewandowskiej: "Skontaktuje się z panią moja kancelaria" Tym razem Paulina Smaszcz uderzyła w Barbarę Krysztofczyk, CEO agencji Krystal Poin, która była szefową sztabu PR Anny Lewandowskiej . Wszystko przez ten komentarz. - Jej sposób komunikacji jest jak dziki koń, który wyrwał się z lejców i biega gdzieś po polach medialnego absurdu, wywijając niezgrabnie kopytami we wszystkich możliwych kierunkach. Z boku wygląda to po prostu desperacko — powiedziała Barbara Krysztofczyk na łamach serwisu Wirtualnemedia.pl o Paulinie Smaszcz. Zobacz także: Paulina Smaszcz oburzona wspólnym wywiadem Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "Już tak kłamią, że osiągnęli szczyt" Na reakcję kobiety-petardy nie trzeba było długo czekać. Dziennikarka za pośrednictwem platformy LinkedIn zarzuciła byłej szefowej PR Anny Lewandowskiej hipokryzję i zagroziła jej prawnikami! - Szanowna Pani, nie zna mnie pani i moich osiągnięć. Napisała pani o mnie obrzydliwy komentarz jako czytelniczka portali plotkarskich. To panią przekreśla jako eksperta. Powinna pani poznać prawdę, a nie czytać plotki jak rasowa plotkara. Skontaktuje się z panią moja kancelaria — napisała. Paulina Smaszcz zasugerowała, że każdy, kto publicznie ją skrytykuje, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Dodała, że uderzanie w nią w trudnym momencie życiowym jest nie na miejscu. - Niestety sianie nienawiści i...