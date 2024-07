Chrzest dziecka to okazja do spotkania dawno nie widzianej rodziny oraz przeżycia ważnej dla każdego chrześcijanina ceremonii. Istotne jest, aby wcześniej przygotować wszystkie formalności związane z chrztem. Przyjęcie dla gości można zorganizować w domu lub restauracji.

Organizacja chrztu – niezbędne formalności

Bardzo ważnym elementem chrzcin jest wybór rodziców chrzestnych. Dobrze, aby były to osoby mieszkające w niedaleko, dzięki czemu będą mogły często odwiedzać dziecko. Rodzicem chrzestnym może zostać osoba: wierząca i praktykująca, dojrzała (niekoniecznie pełnoletnia), niespokrewniona w linii prostej z dzieckiem (rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo dziecka), posiadająca sakrament bierzmowania, będąca w związku małżeńskim lub stanu wolnego.

W kancelarii kościelnej ustala się datę chrztu i opłatę. Przed ceremonią dostarcza się do kancelarii dokumenty, takie jak: akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa kościelnego, dokumenty potwierdzające, że rodzice oraz chrzestni przystąpili do spowiedzi oraz zaświadczenia kościelne rodziców chrzestnych potwierdzające ich zdolność do pełnienia tej funkcji. Jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego oraz nie deklarują się jako osoby wierzące mogą ochrzcić dziecko, lecz tu wszystko zależy od duchownego i jego osobistego stosunku do takiej sytuacji.

Organizacja chrztu – przyjęcie dla rodziny

Jeżeli na chrzcinach pojawi się dużo gości warto zorganizować przyjęcie w restauracji. Rezerwację dobrze zrobić co najmniej miesiąc wcześniej. Jest to opcja bardzo wygodna, ale niestety droga. Poza tym należy wówczas zabrać ze sobą wszelkie sprzęty potrzebne do pielęgnacji dziecka, ubranka i kosmetyki. W przypadku organizacji przyjęcia w domu, warto wszystko wcześniej przygotować, aby podczas uroczystości rodzice mogli zajmować się dzieckiem. Praktycznym rozwiązaniem jest zamówienie cateringu, co nie jest drogie, a powoli zaoszczędzić wiele czasu spędzonego na przygotowaniach. Gościom można zaproponować obiad, albo symboliczne przekąski.