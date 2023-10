Za górami, za lasami, gdzie rzeczywistość zmienia się w baśń, a granice nie mają końca, podobnie jak młodzieńcza wyobraźnia… To zaczarowana kraina, pełna wyjątkowych przygód, stylu i modowych inspiracji. CCC zaprasza do niej wszystkich miłośników sportowego miejskiego stylu, na spotkanie z jednym z największych idoli młodego pokolenia. Welcome to Wonderland!

Reklama

Hans Neumann

CCC wychodzi poza granice wyobraźni, zapraszając wszystkich do magicznej przestrzeni, w której czeka Kinny Zimmer – objawienie polskiego rapu. Artysta został globalnym ambasadorem kampanii promującej światowe marki dostępne w ofercie CCC. Wśród najlepszej oferty produktowej, znajdziemy obuwie, odzież i akcesoria topowych brandów: Reebok, Puma, Champion, New Balance, Sprandi, Kappa, Vans.

Hans Neumann

Kampania CCC pojawi się na wszystkich europejskich rynkach Grupy CCC w niezmienionej wersji. Jedynie w Rumunii postać polskiego rapera zastępuje lokalny ambasador marki, idol młodzieży, youtuber Selly, a dokładnie Andrei Șelaru, którego aktualnie śledzi ponad 3-milionowa społeczność.

Hans Neumann

Obecność młodych gwiazd to kolejny ukłon w stronę generacji Z. Niczym Alicja biegnąca za Białym Królikiem, miłośnicy sportowej wygody mogą podążać za swoim idolem w poszukiwaniu przygód. Po drodze będą czekać na nich wyjątkowe niespodzianki oraz zachwycą ich najmodniejsze modele sportowego obuwia na nadchodzący sezon.

Zobacz także

Hans Neumann

Magiczny klimat Wonderlandu uchwycił w swoim obiektywie Hans Neumann. Urodzony w Peru fotograf, swój warsztat szkolił u boku samego Mario Testino. Neumann od lat stacjonuje pomiędzy Europą a Nowym Jorkiem, tworząc sesje do topowych wydawnictw modowych oraz fotografując kampanie czołowych marek i domów mody jak J. Crew, Michael Kors, NET-A-PORTER, Gabriela Hearst czy Ralph Lauren. Za modowe stylizacje w ulicznym stylu z wykorzystaniem topowych modeli sneakersów, odpowiada jedna z najbardziej utalentowanych polskich stylistek Ewelina Gralak.

Hans Neumann

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji.

Reklama

Zdjęcia / Reżyseria: Hans Neumann

DOP: Basil Fauchier

Stylizacje: Ewelina Gralak

Make up: Wilson

Włosy: Daniel Gryszke

Modele: Kinny Zimmer, Selly, Martine & Gunhild Chioko, Ana Jorge, Jonathan Davis, Sophia Bodaan, Maurizio Tentella, Lotta Kaijarvi, Shinji&Kenzo Moutoussamy, Mirabelle Durand, Diego Diaz, Kornelia Krawczyk, Rafał Uchmański

Produkcja: Warsaw Creatives

Producent CCC: Bartosz Majkowski

Art Director CCC: Maria Mastalerz, Justyna Purzycka, Marcela Stańczyk