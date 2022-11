Dziewczyna Żabsona w kampanii polskiej marki Jenny Fairy od CCC

CCC i Sprandi wysyłają w kosmos Young Leosię na nieziemską naradę z fundacją Inspiring Girls. Jej misją jest inspirowanie dziewczynek do tego, aby były liderkami przyszłości – odważnie i w zgodzie ze sobą formułowały i realizowały swoje marzenia i ambicje współkształtując świat wokół siebie. Fundacja aktywnie wspiera dziewczynki w realizacji swoich pasji i zwiększaniu ich pewności siebie poprzez pokazywanie inspirujących wzorców. Inspiring Girls działa również na rzecz przezwyciężania ograniczających stereotypów i wyrównywania szans edukacyjnych, kształtując kompetencje przyszłości. CCC i Sprandi podzielają te wartości, dlatego zdecydowały się wesprzeć konto fundacji o 50 tysięcy złotych. W wyborze fundacji pomogła sama Young Leosia, dla której misja Inspiring Girls jest niezwykle bliska - w końcu sama stała się najpopularniejszą polską dziewczyną-raperką, na muzycznej scenie zdominowanej przez chłopaków. - Jako dziewczynka żyłam marzeniami, patrzyłam na Rihannę i inne silne dziewczyny na scenie i to był mój cel - wspomina Young Leosia w rozmowie z portalem Going. MORE. Mam dużo szczęścia, bo teraz spełniam swoje marzenia – występuję i gram koncerty. Jeśli teraz mogę też realnie pomóc innym dziewczynkom w spełnieniu ich marzeń, np. poprzez wspieranie takich akcji jak Misja Young Leosia x Sprandi, gdzie CCC przekazuje darowiznę na rzecz Inspiring Girls Polska, dzięki czemu Fundacja będzie mogła dotrzeć ze swoimi działaniami do większej liczby dziewczynek, to uważam, że warto to robić. Akcji charytatywnej towarzyszy sesja zdjęciowa Young Leosi, gdzie wciela się w rolę kosmonautki. Młoda raperka uchwycona w obiektywie Zuzy Krajewskiej ma stać się przykładem tego, że dziewczynki mogą być kim chcą, wykonywać swoje wymarzone zawody, łamiąc przy tym nawet najbardziej...