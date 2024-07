Mała łazienka nie musi wyglądać jak klatka. Mimo że małe wnętrze jest wyzwaniem, odpowiednia aranżacja pozwoli wydobyć z niego piękno.

Mówi się, że to nie po salonie, ale po łazience rozpoznaje się czy ktoś dba o czystość w domu. Tym bardziej warto zawalczyć o to, by mała łazienka wyglądała elegancko i była jednocześnie funkcjonalna. Czy aranżacja małej łazienki jest trudna? Wystarczy zwrócić uwagę na kilka elementów.

Jakie wybrać kolory do małej łazienki?

Dla wszystkich małych wnętrz wskazane jest używanie jasnych kolorów i gładkich powierzchni – optycznie powiększają pomieszczenie. Intensywne kolory, drobna lub bogato zdobiona glazura może sprawić, że pomieszczenie będzie się wydawać jeszcze mniejsze. Lepiej wybrać chłodne barwy – biele, szarości, błękity. Kafelki także powinny być większe i gładkie, by odbijać światło. Wybierając prostokątne płytki należy pamiętać, że układając je poziomo pomieszczenie będzie sprawiało wrażenie szerszego, natomiast przy ułożeniu pionowym – będzie się wydawało wyższe.

Wskazane są powierzchnie, które będą odbijały światło – błyszczące detale, lustra, lustrzane półki. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest powieszenie szerokiego lustra lub dwóch luster na przeciwległych ścianach. Zdecydowanie lepiej wygląda również zastosowanie przeszkleń w kabinie prysznicowej zamiast ścianek i zasłonek, które dodatkowo dzielą małe pomieszczenie. Ciekawym rozwiązaniem jest wybór kabiny prysznicowej bez brodzika, która idealnie harmonizuje z całym wnętrzem.

Oświetlenie w małej łazience

Większość małych łazienek nie ma żadnych okien, dlatego też zaplanowanie odpowiedniego oświetlenia jest bardzo istotne. Jedna duża lampa nie jest wystarczająca – wskazane są dodatkowe światła funkcyjne przy szafkach i zdecydowanie przy lustrze. Oświetlenie powinno też być chłodne o temperaturze 4000–5000 Kelwinów. Jeśli umywalka będzie głównym miejscem do wykonywania makijażu, należy zadbać o takiego rozmieszczenie źródeł światła, by na twarz nie padał cień i nie zmieniał koloru skóry.

Umywalki w małej łazience

Wbrew pozorom drobna ceramika sanitarna nie zawsze jest dobrym wyborem w małej łazience, szczególnie gdy takiego sprzętu jest w pomieszczeniu zbyt dużo. Lepiej wygląda wyposażenie o większych gabarytach, nadając łazience wrażenie uporządkowania.

Największą bolączką małej łazienki jest brak miejsca i trudność w zachowaniu porządku. Bałagan i chaotycznie porozmieszczane przedmioty dodatkowo zabierają i tak ograniczoną przestrzeń. Mała łazienka powinna być więc przede wszystkim posprzątana, bez zbędnych akcesoriów. Ponieważ i tak trudno jest zachować czystość we wszystkich zakamarkach, wskazane jest maksymalne odkrycie podłogi.

Podsumowując, aby mała łazienka była funkcjonalna i sprawiała wrażenie przestronniejszej niż jest w rzeczywistości, należy trzymać się 7 zasad:

1. Płytki (glazura i terakota) w większym rozmiarze i koniecznie gładkie;

2. Brak zbędnych akcesoriów na widoku;

3. Jasne kolory;

4. Błyszczące i przeszklone elementy;

5. Lustra, lustra, jeszcze raz lustra!

6. Dużo źródeł światła;

7. Duża ceramika sanitarna.

Gdy zastosujemy się do tych 7 porad, aranżacja małej łazienki nie powinna nam sprawić kłopotu.