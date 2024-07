Ambiwersja charakteryzuje osobę, którą cechuje zarówno introwertyzm, jak i ekstrawertyzm. Ma szczególne zdolności odnalezienia się w każdej sytuacji. Nie oznacza to, że jest nijaka – umie dopasować się do okoliczności, pozostając wierna swojej tożsamości. Przez wielu uważana za jeden z najbardziej pożądanych temperamentów u człowieka.

Ambiwersja to typ temperamentalny, którego pojęcie wprowadził Hans Eysenck. Stwierdził, że teoria Junga o temperamencie intro- i ekstrawertycznym jest niepełna. Wykazał, że istnieje również typ pomiędzy, który łączy obie charakterystyki. Ambiwertyk to osoba, która:

w relacjach międzyludzkich bywa czasami otwarta, a czasami zamknięta,

w większym gronie znajomych jest miła i sympatyczna, a w bliskich relacjach indywidualnych dominująca i niezależna,

ma zdolności przywódcze, ale woli kierować małą grupą (w większej zamyka się, jest niedostępna),

jest dojrzała emocjonalnie, ale czasami ulega wpływom chwilowych emocji,

odznacza się wytrwałością i cierpliwością, ale do pewnego stopnia (po przekroczeniu granicy wytrzymałości staje się nie do opanowania i wściekła),

ma zadatki na dobrego pracownika: pracowita, odpowiedzialna, sumienna, zdecydowana, gotowana na zmiany i szybko przyzwyczajająca się do nowych sytuacji.

Ambiwertyk nie jest postacią nijaką – to on najczęściej utrzymuje równowagę w towarzystwie. Potrafi być głośny i koncentrujący uwagę na sobie, ale również stać się cichy i niezauważony. Dostosowuje się do otoczenia i często bywa jedną z bardziej lubianych osób w towarzystwie.