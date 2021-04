Małgorzata Rozenek zdradziła, jak motywuje się do ćwiczeń! „Nielalusiowanie” bardzo pomaga w każdym aspekcie życia"

Małgorzata Rozenek po narodzinach trzeciego syna początkowo stopniowo wracała do formy, ale ostatecznie zamiast powrotu do figury sprzed ciąży postanowiła zawalczyć o formę życia. Odpowiednia dieta i ćwiczenia pod okiem ekspertów dały spektakularne efekty i dziś mama trójki dzieci może pochwalić się rewelacyjną sylwetką. Okazuje się, że mobilizacja do codziennych ćwiczeń wcale nie jest łatwa, ale Małgorzata Rozenek właśnie zdradziła, jak znajduje motywacje!

Małgorzata Rozenek zdradziła, jak motywuje się do ćwiczeń!

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie kolejne zdjęcie z treningu, których na profilu gwiazdy ostatnio nie brakuje i zdecydowała się przyznać swoim fankom, że nie zawsze ma ochotę na ćwiczenia. Co wtedy robi? Okazuje się, że Małgorzata Rozenek nie pozwala sobie na błogie lenistwo i... działa!

W takie dni jak ten, nie zastanawiam się czy mi się chce czy nie (wiadomo, że się nie chce🤣) tylko działam 💪 trening to tylko godzina, jakoś się przemęczysz, a pozostałe 23 godziny jesteś z siebie dumna, bo się nie poddałaś💪😁 - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Okazuje się, że Małgorzata Rozenek zdecydowała się nie tylko podzielić z fankami plusami, jakie daje jej zdrowy styl życia, ale motywuje też inne kobiety to zmiany!

to poczucie dumy z siebie jest przyjemniejsze niż chwilowy dyskomfort związany z treningiem 😁 sport kształtuje nie tylko ciało, ale przede wszystkim ducha. Ta systematyczność, dyscyplina, „nielalusiowanie” bardzo pomaga w każdym aspekcie życia 👍😁 zatem: DZIAŁAJ 💪😁 - dodaje gwiazda.

Fanki Małgorzaty Rozenek są pod wrażeniem nie tylko jej doskonałej formy, jaką osiągnęła ciężką pracą, ale również doceniają motywacyjne hasła gwiazdy.

Ten opis pod zdjęciem jest naprawdę motywujący! „Trening to tylko godzina, jakoś się przemęczysz, a pozostałe 23 godziny jesteś z siebie dumna.” 💪🏻 zapisze te słowa Jedyne i słuszne podejście Gosiu! 🙌 Zawsze podziwiam Pani energię do działania 💪

Małgorzata Rozenek chce motywować do zmiany stylu życia jak Anna Lewandowska?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan o trudnych początkach ciąży: "Mieliśmy wsparcie rodziny, przed nikim tego nie ukrywaliśmy"

Trzeba przyznać, że Małgorzata Rozenek jest w świetnej formie. Ćwiczenia i zdrowy styl życia przynoszą spektakularne efekty.

Instagram