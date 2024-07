Najczęstsze choroby dziecięce w przedszkolu wywołują wirusy i bakterie. Wirus RNA powoduje świnkę, na którą chorują dzieci między 5. a 14. rokiem życia. Gorączka powyżej 39 stopni Celsjusza i opuchnięte policzki to główne objawy choroby.

Ból ucha i wysypka czyli zapalenie ucha środkowego

Ból ucha u dzieci między 4. a 6. rokiem życia najczęściej sygnalizuje zapalenie ucha środkowego pojawiające się po przebytym przeziębieniu. Dolegliwość może być spowodowana kontaktem z brudną wodą lub umiejscowieniem tam małego fragmentu zabawki, np. klocka lego. Oscylujący ból ucha, szumy, problemy ze słyszeniem – to typowe objawy takich problemów. Gorączka powyżej 39 stopni Celsjusza, ropny płyn wyciekający z ucha i brak apetytu u dziecka są powodem do niepokoju rodziców. Zdarza się, że przy zapaleniu ucha pojawia się wysypka, a twarz dziecka puchnie.

Ból głowy i wysypka na całym ciele – objawy chorób zakaźnych

Ból głowy i wysypka na całym ciele mogą być oznaką takich chorób, jak: rumień zakaźny, ospa wietrzna, różyczka, odra, rumień nagły oraz szkarlatyna. Zakaźne choroby u dzieci dają konkretne objawy, takie jak pojawienie się plamek i krostek na całym ciele, przez co rodzic może szybko rozpoznać dolegliwość i odpowiednio zareagować.

Szkarlatyna – wysypka wywołana przez bakterie

Szkarlatyna objawia się silnym wzrostem temperatury ciała (gorączka około 40 stopni Celsjusza). Pierwsze objawy choroby u dzieci to między innymi: powiększone węzły chłonne, nudności i wymioty oraz ból głowy i brzucha. W tym samym czasie lub dzień po pojawieniu się początkowych objawów u dziecka pojawia się wysypka na całym ciele. Najwięcej krostek występuje w miejscach najcieplejszych, np. pod pachami.

Zapalenie opon mózgowych u dziecka

Zapalenie opon mózgowych u dziecka może być powikłaniem po przebytym zapaleniu ucha środkowego lub chorych zatokach. Zapalenie opon to choroba zakaźna i w przypadku dzieci wymaga najczęściej natychmiastowej hospitalizacji. Dziecko może się zarazić poprzez , np. używanie wspólnych sztućców, pocałunek z osobą chorującą na zapalenie opon mózgowych bądź nosicielem bakterii (pneumokoka) – wywołującej to schorzenie.

Objawy zapalenia opon mózgowych u dziecka:

wysoka gorączka, około 40 stopni Celsjusza,

drgawki na całym ciele,

nudności i wymioty,

bóle mięśni i stawów,

sztywność karku,

senność,

utrata przytomności.

Świnka - ból policzka od wewnątrz

Ból policzka od wewnątrz u dziecka może oznaczać świnkę, jest to najczęstsza choroba dziecięca w przedszkolu. Wirus RNA wywołujący chorobę atakuje głównie przyuszne ślinianki, przez co policzki dziecka są opuchnięte i bolą. Choroba pojawia się najczęściej między 5. a 14. rokiem życia dziecka. Świnka objawia się gorączką powyżej 39 stopni Celsjusza, bólem głowy, wymiotami oraz brakiem apetytu. Bolący od środka policzek powoduje, że dziecko ma problem z przełykaniem i mówieniem. Świnka rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego też do zarażenia może dojść przez przebywanie w tym samym pomieszczeniu lub picie z jednej szklanki.