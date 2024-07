O związku Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka mówi się coraz mniej. Para od początku unika wspólnego pojawiania się na imprezach branżowych i nie daje mediom powodów do plotek na swój temat. W ostatnich dniach zakochani zdecydowali się na wspólny wyjazd do Stanów Zjednoczonych i znaleźli się w doborowym towarzystwie, co zostało uwiecznione na zdjęciu, które obiegło już sieć. Przypomnijmy: Rosati zabrała Adamczyka do Hollywood. Zaliczyli już pierwszą imprezę

Wydawać by się mogło, że po zakończeniu zdjęć do serialu "Sama słodycz" w której Piotr grał główną rolę, aktor wreszcie znajdzie czas na urlop z ukochaną. Nic bardziej mylnego - oboje planują zagraniczną podróż, ale tylko i wyłącznie w celach zawodowych. Adamczyk chce się skupić na działalności założonej przez siebie firmy Aperto Films i z tej okazji zaplanował kilka dłuższych podróży. W pierwszej do Włoch, towarzyszyła mu będzie Weronika, ale niestety młoda gwiazda nie ma co liczyć na zwiedzanie zabytków Rzymu, co potwierdzają znajomi pary w rozmowie z "Party".



Ten wyjazd związany jest tylko z planami zawodowymi Piotra. Na wspólny wypoczynek na pewno przyjdzie jeszcze czas - zdradzają.

Myślicie, że Weronika będzie zadowolona z takich "wczasów"?

