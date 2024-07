Kilka lat temu media żyły związkiem Kayah i młodszego od niej wokalisty zespołu Zakopower, Sebastianem Karpielem Bułecką. To był jeden z najgorętszych i najbardziej skrywanych romansów w polskim show-biznesie. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i ostatecznie para zdecydowała się na rozstanie. Oboje zapewniali jednak, że wciąż zamierzają się przyjaźnić. Również kolejny związek gwiazdy z czarnoskórym muzykiem Pako Sarrem nie należał do udanych - mimo zapewnień o wielkiej miłości nie udało im się stworzyć udanego związku. Przypomnijmy: Kayah rozstała się ze swoim czarnoskórym chłopakiem

Reklama

Wczorajszy koncert "Tu bije serce Europy" był świetną okazją do zobaczenia na jednej scenie największych polskich gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Wśród nich nie mogło zabraknąć właśnie Kayah i jej byłego kochanka, Sebastiana. Spotkanie z pewnością nie należało do najłatwiejszych - podczas gdy Karpiel Bułecka podobno układa sobie życie z Alicją Bachledą-Curuś, Kayah nadal nie może znaleźć sobie mężczyzny, którego pokocha tak jak jego. Pomimo to zdecydowała się wspólnie wystąpić na scenie. Ten występ był bardzo emocjonujący.

Jak prezentują się razem po kilku latach od rozstania?

Zobacz: Bułecka nie ma ochoty spędzać czasu z Alicją? Nie zmienił dla niej planów

Zobacz także

Kayah i Sebastian Karpiel-Bułecka kilka lat temu:

Reklama

Pozostałe gwiazdy na koncercie "Tu bije serce Europy":