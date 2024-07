Co wydarzy się w kolejnym odcinku serialu "Powiedz TAK!"? Mamy dla Was zwiastun i kilka zdjęć. Będzie się działo, bowiem bohaterka Weroniki Rosati weźmie ślub! Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Zobaczcie fragmenty dzisiejszego odcinka.

Powiedz TAK! - zwiastun 9. odcinka

Odżywa długo tłumione uczucie i Basia dzwoni w środku nocy do Michała. Zofia (Maria Pakulnis) i Oskar (Cezary Pazura) martwią się o Basię, której życie, szczęście i miłość wypadły z rąk. Wiktor też martwi się o Basię. Odbywa poważną, męską rozmowę z Michałem. Basia idzie z Justyną do ginekologa. Justyna jest rozczarowana zachowaniem Bartka i zrywa z nim. Wpada do Basi, ale zastaje tylko Wiktora. Zachwyca ją muzyka, którą on gra. Basia zastaje w swoim łóżku śpiącą Justynę. Bartek nie daje za wygraną i prosi Justynę o drugą szansę. Przyjaciele pomagają Basi w organizacji ślubu i wesela Sandry (Weronika Rosati). Na weselu córki Tadeusz (Piotr Gąsowski) prosi do tańca Basię. Dochodzi do dwuznacznej sytuacji. Basia uderza mężczyznę w twarz. Oskar dzwoni do Basi z awanturą. Jest poruszony jej wersją wydarzeń. Czy stanie w obronie dobrego imienia córki? Czy wybierze wersję strategicznego klienta swojej kancelarii?

Dziewiąty odcinek "Powiedz TAK!" – 26 kwietnia o godz. 21.40 w Polsacie.

