Malwina Buss i Tomasz Włosok mają ogromne powody do świętowania. Aktorska para niedawno przekazała fanom radosną nowinę o kolejnym dziecku, a teraz przyszła mama postanowiła pokazać ciążowy brzuszek. Przy okazji zwróciła się do swoich obserwatorów z pytaniem.

Malwina Buss i Tomasz Włosok spodziewają się dziecka

Malwina Buss i Tomasz Włosok należą do jednego z najbardziej lubianych duetów polskiego show-biznesu. Choć zazwyczaj chronią swoją prywatność, tym razem zdecydowali się podzielić wyjątkowym momentem z obserwatorami. Jak przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, już niedługo ich rodzina ponownie się powiększy. Malwina Buss i Tomasz Włosok spodziewają się drugiego dziecka.

Nieco ponad tydzień temu przyszła mama opublikowała w sieci serię zdjęć i nagrań, na których widzimy między innymi test ciążowy czy wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Przy okazji zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące pierwszych miesięcy ciąży. Jak przyznała, przez długi czas zmagała się z silnymi mdłościami i ogromnym zmęczeniem. Aktorka zdradziła wówczas, że pierwszy trymestr był dla niej wyjątkowo wymagający i na pewien czas ograniczyła swoją aktywność w sieci. Dopiero z czasem, gdy samopoczucie zaczęło się poprawiać, zdecydowała się wrócić do kontaktu z fanami i podzielić radosną nowiną.

Malwina Buss pokazała ciążowy brzuszek

Malwina Buss pokazała fanom nowe zdjęcie z treningu, na którym nie sposób nie zauważyć jej ciążowych krągłości. Aktorka udowadnia, że nawet w ciąży nie rezygnuje z dbania o siebie. Przy okazji postanowiła zwrócić się do swoich obserwatorów.

Hej szukam na niektóre dni cateringu dla kobiet w ciąży. Jakieś polecajki? dopytywała na stories.

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