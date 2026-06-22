Aleksandra Grudzińska, znana widzom 5. edycji „Farmy” jako Ola, ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Zrobiła to krótko przed wielkim finałem programu, publikując zdjęcie z widocznym brzuszkiem. Teraz wyjawiła czy będzie miała synka czy córeczkę.

Ola z "Farmy jest w ciąży"

Ola należała w "Farmie" do grupy „młodych wilków”, ale na gospodarstwie nie została do końca sezonu. Odpadła w 10. odcinku i - co istotne - stało się to na jej własne życzenie. Poprosiła wtedy pozostałych uczestników, by oddali na nią głosy. Tłumaczyła, że brakuje jej sił, chce wrócić do domu i że warunki oraz tempo życia na gospodarstwie ją przerastają.

Dla wielu widzów to, co stało się w trakcie emisji odcinków "Farmy" to zaskakujące domknięcie jej telewizyjnej historii: intensywny udział, szybkie pożegnanie i nagle radosna nowina, która odmieniła jej dotychczasowe życie. Aleksandra Grudzińska z "Farmy" pochwaliła się ciążowym brzuszkiem i ujawniła, że zostanie mamą. Teraz przyszedł czas na kolejne piękne wieści.

Ola z "Farmy" zdradziła płeć dziecka

Ola z "Farmy" pochwaliła się wzruszającym nagraniem, na którym wystąpiła z partnerem. Przyszli rodzice podzielili się swoim szczęściem, ujawniając płeć swojego dziecka.

To dziewczynka czytamy na Instagramie Oli.

Ola z "Farmy" i jej ukochany spodziewają się córeczki. Internauci cieszą się razem z nimi i nie szczędzą gratulacji:

Cieszymy się razem z wami

Jejku nie mogę

Jak słodko

Gratulacje pisali w komentarzach.

Widzowie chętnie śledzą losy uczestników po "Farmie". Warto wspomnieć także, że siostry Krawczyńskie i Marcelina Zawadzka wróciły już na plan kolejnego sezonu. Nowe odcinki zapowiadają się równie intensywnie, jak to, z czym musieli mierzyć się uczestnicy minionego sezonu. Nie brakuje również kontrowersji związanych z formatem. Z sieci zniknął premierowy odcinek "Farmy Bagiego", programu Mikołaja Bagińskiego, a media głośno spekulują na temat możliwego konfliktu influencera z Polsatem, po tym jak wybuchły problemy z licencją.

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