Zosia Ślotała to jedna z najbardziej aktywnych polskich celebrytek. Stylistka pojawia się na wszystkich ważnych wydarzeniach związanych z modą, a jej osobą zainteresowali się też producenci Top Model. Zosia ma spełniać tam niezwykle poważną funkcję. Przypomnijmy: Ślotała wystąpi w Top Model. Nauczy modelki... Aż ciężko w to uwierzyć

Niewiele jednak osób wie, że Ślotała studiowała stylizację na jednym z renomowanych uniwersytetów we Włoszech. W najnowszym wywiadzie pochwaliła się, że promotorem jej pracy licencjackiej był redaktor naczelny męskiej edycji włoskiego Vogue'a. Nagrodą za świetny wynik osiągnięty na uczelni był staż w jego redakcji, który Zosia wspomina doskonale. Włocha gościła też niedawno w naszej stolicy.



Promotorem mojej pracy licencjackiej był Gianluca Cantaro, który jest redaktorem naczelnym włoskiego męskiego Vogue'a i rzeczywiście on później dał mi staż. Pamiętam, jak pierwszy raz wchodziłam do Vogue'a, przechodziłam przez ten korytarz i po prostu nogi mi się uginały, bo nie wierzyłam w to, że znalazłam się w tej redakcji. Późniejsza współpraca z nim była niesamowitym doświadczeniem, on zresztą był prywatnie w Polsce pół roku temu i gościłam go w Warszawie, bo on chciał zobaczyć jak to tutaj wszystko wygląda. Dalej mam z nim kontakt i myślę, że to też jest fajne, czasami mi pisze na Instagramie "Jestem dumny, fajnie, że Ci dobrze idzie" - wyznała w programie "Na Tapecie" Ślotała.