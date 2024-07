Zosia Ślotała to szczęśliwa młoda mama. Choć stylistka przyznaje, że małe dziecko zajmuje mnóstwo czasu, to stara się pracować i nie zapomina o przyjaciołach.

Zosia na Instagramie zamieściła urocze zdjęcie z ciążowej sesji w różowej sukience do ziemi marki Just Paul, którą sama zaprojektowała. Napisała, że wystawia ją na aukcję charytatywną, a dochód z jej sprzedaży będzie przeznaczony dla Karoliny Wilimczyk, która walczy z rakiem. Aukcja wciąż trwa, a wszyscy chętni mogą się do niej przyłączyć w każdej chwili. Obecnie sukienka kosztuje 209 zł.

Cel szczytny, więc mamy nadzieję, że kwota zdecydowanie pójdzie w górę.

