Dużym zaskoczeniem okazał się udział Dominiki Tajner-Wiśniewskiej w programie "Agent-Gwiazdy" w TVN. Żona Michała do tej pory unikała rozgłosu, stała w cieniu sławnego męża, rzadko pojawiała się na "ściankach". Aż tu nagle znalazła się w gronie 12 gwiazd, obok m.in. Huberta Urbańskiego czy Antoniego Królikowskiego, które wyjechały do Afryki kręcić odcinki do programu telewizyjnego. W magazynie "Flesz" Dominika tłumaczy, dlaczego zdecydowała się wziąć udział w tym programie.

Chcę zmierzyć się sama ze sobą. To było bardzo spontaniczne. Producenci zaproponowali mi udział w programie, a ja się zgodziłam - mówi w rozmowie z "Fleszem" Dominika Tajner-Wiśniewska.

Jak udało się ustalić dwutygodnikowi "Flesz", producenci zaproponowali Dominice Tajner-Wiśniewskiej udział w programie, bo uważają, że ma ciekawą historię życia. Sześć lat temu, córka słynnego trenera kadry polskich skoczków, zakochała się w Michale Wiśniewski. To był ciężki czas dla lidera Ich Troje: pił alkohol, miał długi, rozpadło się jego trzecie małżeństwo. Dominika była tą osobą, która podała Michałowi rękę. Teraz, gdy wyjechała do Afryki na nagrania do programu, rozstali się z Michałem po raz pierwszy na dłużej niż dwa dni. Jak poradzi sobie Michał, który nie będzie widział żony przez miesiąc?

W domu to ja jestem kucharzem, a nie moja żona. A z dziećmi? Jak w każdy weekend mam piątkę pod opieką. Dam radę! - mówi "Fleszowi" Michał Wiśniewski.

W poprzednich małżeństwach Michała zaczynało się psuć, gdy tylko jego żony chciały być równie sławne, jak mąż. Dominika wydawała się nie mieć takich ambicji. Do teraz? Czy udział w programie "Agent-Gwiazdy" oznacza, że zmieniła zdanie? Więcej o Dominice Tajner-Wiśniewskiej, jej karierze i... jej miłości do Michała przeczytasz w najnowszym numerze dwutygodnika "Flesz".

