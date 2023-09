Żona Michała Wiśniewskiego ujawniła, co nocą dzieje się w ich domu. Nie mają łatwo

Michał Wiśniewski często podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina i dobre relacje z liczną gromadką pociech. W maju gwiazdor Ich Troje został ojcem po raz szósty, a jego żona, Pola, sprawdza się w roli mamy już po raz piąty. Czy to oznacza, że już niebawem cała, duża rodzina wprowadzi się do nowej, luksusowej Michała i Poli Wiśniewskich pod Warszawą? To nie takie proste... Michał Wiśniewski buduje dom. A co z jego dziećmi? W ostatnim czasie Michał Wiśniewski zdecydowanie nie zwalnia tempa zarówno pod kątem kariery, jak i życia osobistego. Muzyk aktywnie koncertuje, a w maju na świat przyszło jego kolejne, szóste już dziecko - Michał i Pola Wiśniewscy powitali na świecie synka . Niedawno również małżeństwo rozpoczęło nowy cykl vlogów "Jestem jaki jestem. Wiśnia buduje", który skupia się na ... powstającej właśnie luksusowej willi pod Warszawą. Muzyk i jego żona nie kryją zachwytu nad projektem, ale jak się okazuje, nie wszystkim dzieciom Michała Wiśniewskiego spodoba się pomysł taty... Luksusowy dom będzie kosztował około 5 milionów złotych, a Michał i Pola Wiśniewscy uchylili już rąbka tajemnicy i pokazali między innymi kuchnię w przestronnej willi. Co ciekawe, choć posiadłość będzie bardzo przestronna, nie każda pociecha Michała Wiśniewskiego znajdzie tam swój pokój! - Nie ma aż tak dobrze. To musiałby być chyba pałac, żeby każde dziecko miało swój pokój. Ważne, żeby każdy miał swoją przestrzeń - powiedział Michał Wiśniewski dla "SE.pl". Zobacz także: Pola Wiśniewska w szczerym wyznaniu o narodzinach synka: "Poród najgorszy ze wszystkich" Co zatem znajdzie swoje miejsce w nowym domu Michała i Poli Wiśniewskich ? Projektant willi zapewnia, że prywatności i przestrzeni wystarczy dla każdego. - Dom wyjątkowy, skrojony na miarę potrzeb...