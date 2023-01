Kilka dni temu Michał Wiśniewski w poruszającym materiale w mediach społecznościowych zaapelował do fanów o pomoc. Jak przekazał, jego mama przebywa w szpitalu w Warszawie i potrzebuje krwi. Wokalista Ich Troje łamiącym się głosem zdradził, że nie poruszał wcześniej tematu zdrowia Grażyny Wiśniewskiej, ale teraz zaszła ku temu potrzeba. Jak się potem okazało, odzew ze strony internautów był przeogromny, a Michał Wiśniewski poczuł się zobowiązany, by powiadomić swoich fanów o tym, jak po operacji czuje się jego mama. Zrobił to w nowym wpisie na Instagramie.

Michał Wiśniewski przekazał informacje o zdrowiu swojej mamy i podziękował fanom

Kiedy Michał Wisniewski łamiącym głosem poinformował, że jego mama jest w szpitalu i potrzebuje krwi, prawdopodobnie nie spodziewał się tak olbrzymiej reakcji fanów. Wielu z nich ruszyło do punktów krwiodawstwa, by wesprzeć Grażynę Wiśniewską. W swoim najnowszym poście na Instagramie Michał Wiśniewski poinformował, że jego mama jest już po operacji i wybudziła się z narkozy. Dodał, że wszystko przebiegło dobrze, mimo iż mama straciła bardzo dużo krwi.

Dobry wieczór, czuję się zobowiązany informować, jak jest, ze względu na waszą pomoc. Nie mogłem zrobić tego wcześniej [...]. Mama wybudziła się, została na salę wprowadzona po wybudzeniu około 15.00, więc wszystko jest w porządku. Rzeczywiście straciła bardzo dużo krwi i ona była potrzebna. Mam nadzieję, że to, co zebraliście - a zebraliście nieprawdopodobne ilości i nie jestem w stanie opublikować i pokazywać Wam tych potwierdzeń, ale jest tego cała masa, wystarczy dla kolejnych osób - powiedział Michał Wiśniewski, przejęty rewelacyjnym odzewem i wsparciem ze strony internautów.

Michał Wiśniewski w kilku słowach jeszcze raz podziękował swoim fanom za niespodziewaną reakcję. Przyznał, że wiele osób pyta go, czy krew ciągle jest potrzebna. Artysta wytłumaczył internautom, że każdego dnia tysiące ludzi potrzebują krwi. Dodał także, że już niebawem, po rozmowie z mamą, przekaże nieco więcej wiadomości.

Wszyscy, co mnie pytają, czy krew jest nadal potrzebne: tak, jest nadal potrzebna, bo świat się nie składa z mojej mamy, tylko całej masy ludzi, którzy każdego dnia tej krwi potrzebują. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za pomoc. Jeżeli tylko złapię z nią kontakt [z mamą - przyp. aut.], bo odwiedzić mogę ją dopiero jutro, to dam znać. Dziękuję za wszystko - powiedział w swoim stories Michał Wiśniewski.

Fani Michała Wiśniewskiego z radością zareagowali na informacje o jego mamie i w komentarzach przekazali mu jeszcze więcej słów wsparcia.

- Trzymaj się Michał mam nadzieje ze już najgorsze za wami trzymam kciuki

- Dużo zdrowia dla mamy

- Zdrowia dla Mamy i siły dla Ciebie Michu. Jesteśmy - piszą internauci.

W swoim wcześniejszym apelu Michał Wiśniewski zdradził, że on także odda krew dla swojej mamy, bo ma tę samą grupę 0 Rh-. Niestety później przekazał, że został odrzucony jako krwiodawca ze względu na przebyty nowotwór oraz leczenie łuszczycowe. Do tej pory gwiazdor nie ujawnił, z jakiego powodu jego mama trafiła na stół operacyjny. Z jego wypowiedzi można wnioskować, że nie chciał dzielić się tym tematem. Ostatecznie konieczność zebrania krwi popchnęła go do decyzji o zamieszczeniu apelu w sieci. Na szczęście operacja pani Grażyny Wiśniewskiej przebiegła pomyślnie. Życzymy jej szybkiej rekonwalescencji.