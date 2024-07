Ciąża Zofii Ślotały jest coraz bardziej medialna. Stylistka założyła nie tylko bloga na temat macierzyństwa, ale i została twarzą samochodzików dla dzieci. Wczoraj odwiedziła "Dzień Dobry TVN", gdzie podzieliła się tym, że schudła. Przypomnijmy: Brzuszek Ślotały w czwartym miesiącu nie jest widoczny

Najwięcej kontrowersji wzbudza jej blog, który został już skrytykowany przez branżę. Zofia nie poddaje się jednak, a w popularnej śniadaniówce wytłumaczyła, dlaczego założyła stronę. Sama miała mnóstwo wątpliwości, które postanowiła rozwiać za pomocą specjalistów. Najbardziej martwiła ją kwestia tego, czy będzie mogła jeść krewetki:

To wszystko wzięło się z mojej ciąży i niewiedzy, ponieważ, gdy dowiedziałam się, że zostanę mamą, nie chciałam co 5 minut dzwonić do mamy, do lekarza, do koleżanek, które są już mamami. Sięgnęłam więc do internetu, w poszukiwaniu informacji, ale te informacje nie są sprawdzone i stąd się wziął pomysł na bloga, gdzie są specjaliści i będą pisali na różne tematy. Na razie to są tematy, które mnie interesują i różne wątpliwości które ja miałam. Jako przyszła mama jesteś odpowiedzialna za drugą osobę. Każda informacje ja sprawdzałam dwa razy i od najprostszych rzeczy, jak: czy wolno jeść w ciąży krewetki, czy wolno ćwiczyć, jak ćwiczyć, kiedy powinno się pójść do lekarza pierwszy raz - te informacje na blogu będą opisywali specjaliści. - przekonywała