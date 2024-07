O Ewie Minge jest teraz głośno! Suknia haute couture, którą zaprojektowała na ślub Małgorzaty Rozenek była strzałem w dziesiątkę! Zachwyciła nawet krytyczki mody! Nie mamy wątpliwości, że tym spektakularnym sukcesie zainteresowanie projektami Ewy Minge wzrośnie!

Specjalnie dla was przyjrzeliśmy się projektom z casualowej kolekcji projektantki - Femestage Evy Minge na jesień-zimę 2016/2017 i wybraliśmy kilka projektów, zgodnych z najnowszymi trendami na jesień. Futrzane kurtki i kamizelki, skórzane sznurowane botki, golfy i oversizeowe płaszcze - wszystko to znajdziesz w kolekcji Femestage Evy Minge. Chcesz wyglądać modnie? Zobacz, co jest teraz trendy!

1. Jeżeli nie masz jeszcze klasycznego, beżowego trencza, czas to zmienić! Beżowy płaszcz wiązany w pasie kupisz w sklepie Femestage Eva Minge za 529.90 PLN:

Materiały Prasowe

2. "Futrzana kamizelka" to absolutny must-have! Doda twoim stylizacjom nonszlancji. W sklepie Femestage Eva Minge kosztuje 379.90 PLN:

Materiały Prasowe

3. Dobra wiadomość dla tych z was, które kochają wygodę - fasony oversize znowu są modne! Żółty płaszcz oversize znajdziesz w sklepie Femestage Eva Minge. Kosztuje 499.90 PLN:

Materiały Prasowe

4. Krótka czarna kurtka pasuje do wszystkiego! W sklepie Femestage Eva Minge znajdziesz modną wersję uszytą z pianki! Kosztuje 429.90 PLN.

Materiały Prasowe

5. Krótka futrzana kurtka dopda twoim stylizacjom sznytu boho! Polecamy tą ze sklepu Femestage Eva Minge - zobacz!

Materiały Prasowe

6. Geomertyczne printy wróciły na wybiegi! Sukienkę w geometryczny print znajdziesz w sklepie Femestage Eva Minge za 379.90 PLN.

Materiały Prasowe

7. Oversizowa tunika z golfem to świetne rozwiązanie na jesienne dni. Białą tunikę z golfem kupisz w sklepie Femestage Eva Minge za 189.90 PLN.

Materiały Prasowe

8. Jaka jest teraz najmodniejsza koszula do biura? Koniecznie z lamówką! W sklepie Femestage Eva Minge kosztuje 132.90 PLN.

Materiały Prasowe

9. Najmodniejsze buty w tym sezonie to wiązane botki! Czarne zamszowe znajdziesz w sklepie Femestage Eva Minge za 429.00 PLN.

Materiały Prasowe

10. Jeżeli chcesz zaszaleć, kup botki ze skóry w wężowy wzór! W tej wersji znajdziesz je w sklepie Femestage Eva Minge. Kosztują 469.00 PLN.