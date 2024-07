Izabela Janachowska zaskoczyła swoich obserwatorów i znajomych z show-biznesu informacją o swoim stanie zdrowia. Okazuje się, że po zakończeniu ramówki Polsatu Izabela Janachowska w stanie zagrażającym zdrowiu trafiła do szpitala na Oddział Neurologii. Od tego czasu minęło już 5 dni i gwiazda Polsatu podzieliła się tym trudnym doświadczeniem i apeluje, aby badać się, i nie ignorować objawów. Internauci pospieszyli ze wsparciem...

Znajomi i fani wspierają Izabelę Janachowską po pobycie w szpitalu

Izabela Janachowska 3 sierpnia pojawiła się na premierze jesiennej ramówki Telewizji Polsat i na czerwonym dywanie prezentowała się niczym Barbie, zachwycając w różowej kreacji. Na zdjęciach wyglądała perfekcyjnie i nic nie zapowiadało najgorszego. Okazuje się jednak, że niedługo później Izabela Janachowska trafiła do szpitala w ciężkim stanie

I tak z różowej Barbie stałam się pacjentką IPiN… - napisała na Instagramie.

Na szczęście zapewniła, że już wszystko pod kontrolą a jej zdrowiu nic nie zagraża i może wrócić do domu, gdzie czekają na nią mąż i synek.

Po opublikowaniu informacji o hospitalizacji internauci natychmiast przesłali Izabeli Janachowskiej życzenia zdrowia i słowa wsparcia, a jeden z komentujących dodał, że już podczas ramówki sygnalizowała, że jest bardzo zmęczona:

OMG ???????? Pamiętam, jak na ramówce mówiłaś, że jesteś bardzo zmęczona ????☹️ Dobrze, że sytuacja jest już opanowana ???????????????? Zdrówka kochana i duuużo odpoczynku‼️♥️????????

Znajomi Izabeli Janachowskiej natychmiast przekazali jej mnóstwo ciepłych słów za pomocą mediów społecznościowych i wszyscy życzą prowadzącej "Tańca z Gwiazdami" szybkiego powrotu do zdrowia:

- O matko???? Zdrówka z całych sił???? - napisała Łukasz Płoszajski

- Jenyyyy Dziuuubkuuu???????????????? zdrówka moja kochana ❤️❤️❤️ - dodała z troską Marcelina Zawadzka

- Iza! Nie strasz! Dużo zdrowia i spokoju. Odpoczywaj i dochodź do siebie ???? - napisała Anna Kalczyńska

Chociaż sytuacja jest już opanowana to Izabelę Janachowską będą czekać jeszcze kontrole oraz badania. Nie zdradziła również z jakiego dokładnie powodu trafiła do szpitala. Izabeli Janachowskiej życzymy powrotu do zdrowia i dużo odpoczynku.

