Niedawno Izabela Janachowska zmartwiła fanów wieściami o swoim zdrowiu. Okazuje się, że w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Szybka reakcja lekarzy na szczęście pozwoliła zapobiec najgorszemu. Gwiazda Polsatu nie tylko opuściła placówkę i mogła wrócić do rodziny ale także wróciła do zawodowego życia. Już 11. sierpnia zabawiała publiczność ze sceny w Mrągowie podczas Festiwalu Weselnych Przebojów.

Izabela Janachowska ze szpitala na scenę

Izabela Janachowska w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Miało to miejsce tuż po ramówce Polsatu, która odbyła się 3. sierpnia. Zgromadzeni tam ludzie przyznali, że już na evencie "mówiła, że jest zmęczona". Izabela Janachowska nie wyjaśniła jednak co konkretnie jej dolegało. Naraziła się jednak na krytykę, publikując zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Internauci złośliwie wytykali "tak wygląda stan zagrażający życiu" wymieniając wszystko, co znaleźli na półce w tle. Celebrytka postanowiła skonfrontować się z zarzutami, podkreślając: "Zdjęcie zrobiłam w chwili, w której czekałam już na wypis. Wiedziałam, że sytuacja jest opanowana, a ja wracam do domu". Dodała, że ma świadomość, w jak ciężkim stanie mogą być inni pacjenci ale zapewnia: "Zostałam szybko zdiagnozowana, a wdrożone leczenie okazało się bardzo skuteczne". Izabela Janachowska szczęśliwie wróciła do domu, a już 11. sierpnia pojawiła się na pierwszej telewizyjnej imprezie.

Izabela Janachowska pojawiła się na scenie podczas Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie. W końcu na imprezie o tej tematyce nie mogło zabraknąć najpopularniejszej w Polsce wedding plannerki. Gwiazda Polsatu zaprezentowała się aż w dwóch kreacjach. Izabela Janachowska postawiła na róż. Pierwsza stylizacja to suknia do ziemi w pudrowym odcieniu różu z gorsetowym, kwiatowym dekoltem i długą plisowaną spódnicą.

Natomiast to nie jedyna różowa kreacja tej imprezy. Izabela Janachowska na ściance oraz na scenie zaprezentowała się także w kreacji ze zdecydowanie krzykliwszym odcieniem różu. Suknia idealnie podkreślała jej talię, dzięki wycięciom po bokach. Drugą kreację również dopełniał plisowany dół.

