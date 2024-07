3 sierpnia Izabela Janachowska zachwyciła wszystkich swoją różową kreacją podczas prezentacji jesiennej ramówki Telewizji Polsat. Ekspertka ślubna nie wyglądała, jakby jej coś dolegało. Dlatego oświadczenie, które opublikowała zaledwie pięć dni później, zszokowało jej fanów. Gwiazda ujawniła, że chwilę po wydarzeniu wylądowała w szpitalu, a jej stan określono jako "zagrażający życiu".

Zaledwie kilka dni temu wszyscy zachwycali się stylizacją Izabeli Janachowskiej w stylu barbiecore. Fani ekspertki ślubnej nie mieli pojęcia, że po jesiennej ramówce Polsatu doszło do dramatycznych wydarzeń. Gwiazda trafiła do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w bardzo poważnym stanie.

Zobacz także: Mama Anny Przybylskiej trafiła na SOR po weselu: "Szybka reakcja, prędko szpital"

W dalszej części wpisu Izabela Janachowska uspokoiła fanów. Zaznaczyła, że lekarze ustabilizowali jej stan. Prezenterkę telewizyjną czeka jednak dalsze leczenie. Eksperta ślubna ujawniła, że specjaliści przygotowali już konkretny plan, który przewiduje m.in. regularne kontrole. Gwiazda zaapelowała, by nie ignorować niepokojących sygnałów.

Dziś sytuacja jest opanowana, plan leczenia ustalony, czekają mnie regularne kontrole i badania, ale mogę już wrócić do domu, do moich bliskich. Mam do was jednak apel: badajcie się! Nie ignorujcie objawów, jeżeli coś was zaniepokoi, idźcie z tym do lekarza — wyjaśniła.