Izabela Janachowska niedawno pojawiła się w prowadzonym przez Martynę Wyrzykowską i Natalię Hołownię podcaście "Tak mamy!". Ekspertka ślubna m.in. zdradziła, czy na każdym kroku stara się być perfekcyjna. Większość rozmowy jednak dotyczyła macierzyństwa. Prezenterka opowiedziała, jak zareagowała na wiadomość, że jest w ciąży i jak wychowuje swojego synka, Christophera. Dziecko Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego przyszło na świat 10 maja 2010 roku. Niewiele osób wie, że wcześniej gwiazda poroniła. W podcaście ujawniła, jak poradziła sobie z tym traumatycznym doświadczeniem. Izabela Janachowska o utracie ciąży: "To, co sama przeżyłam, było dosyć traumatyczne..." W podcaście "Tak mamy" Izabela Janachowska nie mówiła jedynie o luksusowych ubrankach i wózkach dziecięcych. Ekspertka ślubna zwierzyła się Natalii Hołowni i Martynie Wyrzykowskiej z osobistej tragedii. W przeszłości prezenterka telewizyjna poroniła. O ciąży dowiedziała się w hotelu podczas urlopu w Rzymie. Gwiazda kupiła już pierwsze buciki. Później doszło do traumatycznego wydarzenia. Najpierw dostałam p***dolca, że to już, że zaraz zostanę mamą. Byliśmy akurat w Rzymie i mówię do Krzyśka, żebyśmy kupili pierwsze buciki. On na to, że to chyba nie najlepszy pomysł, ale naciskałam. I, wiadomo, pierwsze buciki od Fendi Rome! No bo Rzym to miasto dla nas wyjątkowe, więc chciałam żeby były koniecznie stamtąd. Myślałam, że dziecko nawet nie musi w nich chodzić, ale przynajmniej w ten sposób zakomunikujemy ciążę rodzicom. Poronienie nastąpiło między 8 a 10 tygodniem ciąży. I może całe szczęście, że tak szybko. Że nie widziałam tego dziecka, nie musiałam go urodzić... - powiedziała Izabela Janachowska.