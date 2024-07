Marta Żmuda-Trzebiatowska znana jest z dobrego stylu. Skupia się na każdym szczególe swojej stylizacji, przez co zaczęła być uważana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Co najważniejsze efekty stylizacji nie dość, że są bardzo dobre to jeszcze porażają ceną.

W sesji do nowego numeru "Cosmopolitan" Marta pojawiła się ubrana w pomarańczową sukienkę z suwakiem z przodu i sporym wycięciem w dekolcie. Ta obłędna kreacja pochodzi z kolekcji Herve Leger i można ją kupić w warszawskim butiku Moliera 2 za cenę... 5040 złotych!

Ciekawą kreację Marta ożywiła żółtym lakierem do paznokci i bransoletą w kształcie motyla. Całość wygląda tak (Sexy?):

