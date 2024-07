1 z 7

Kasia Zielińska i Agnieszka Hyży pojawiły się na Balu Dobroczynności w bardzo podobnych kreacjach. Agnieszka założyła szarą suknię z tiulu do samej ziemi. Dziennikarka dobrała do stylizacji złotą torebkę, włosy zaczesała do tyłu w luźny kok, a urodę podkreśliła delikatnym makijażem. Od Kasi Zielińskiej również nie mogliśmy oderwać wzroku. Aktorka założyła koronkową spódnicę oraz szary top odkrywający jej ramiona i zgrabny brzuszek. Włosy upięła srebrną ozdobą po lewej stronie. Jej makijaż również był bardzo delikatny - Kasia jedynie nieco mocniej podkreśliła oczy.

Jesteśmy zachwyceni obiema stylizacjami Kasi i Agnieszki. Ale która wyglądała piękniej? Trudno nam się zdecydować, dlatego zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i sami zdecydujcie, która z gwiazd zachwyciła was bardziej! Kasia czy Agnieszka?

