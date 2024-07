To Macaulay Culkin! Hollywoodzki aktor, którego wielu spisało już kilka lat temu na straty, w związku z jego ciężkim uzależnieniem od narkotyków, tym razem zaatakował paparazzich.

Gwiazdor, którego dawno nie oglądaliśmy w żadnym filmie, wygląda o niebo lepiej niż wtedy, gdy świat obiegły zdjęcia jego wychodzonego do granic możliwości ciała. Jak widać Macaulay Culkin ma więcej siły, przytył i ma się, jak widać całkiem dobrze. Jedno, co nas zaniepokoiło to jego dość charakterystyczny...manicure. My uznajemy to za wpadkę, chociaż znając życie jest to efekt dobrej imprezy :)

Zobaczcie więcej zdjęć 33-letniego gwiazdora: