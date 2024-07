Tego z pewnością się nie spodziewaliście. Fioletowe buciki i różowe rajstopy należą do Szymona Majewskiego, który przebrany za kobietę pojawił się na rozdaniu nagród Viva Comet 2012. Dziennikarz już wiele razy przebierał się za bardziej lub mniej znane postaci, jednak to co zobaczyliśmy w czwartek w Hali Expo XXI całkowicie nas zaskoczyło.

Majewski, przepraszamy.... jasnowłosa dziennikarka pojawiła się na czerwonym (zielonym) dywanie i przeprowadzała wywiady z gwiazdami. Niestety, miała małe problemy z utrzymaniem równowagi na niezbyt wysokich szpilkach, co rozbawiło zgromadzoną publiczność i wszystkich celebrytów. Szymon Majewski w roli kobiety wyglądał zabójczo ;)

kb