Dziś odbył się finałowy odcinek szóstej edycji Must Be The Music. O zwycięstwo walczyli utalentowani muzycy z całej Polski - Aneta Rzewnicka, El Saffron, Be.My, Shata QS, Jola Tubielewicz oraz Pora Wiatru.

Występy obfitowały w wielkie emocje i gorące obrady jury, ale ostateczny werdykt mógł być tylko jeden. Potrzebna była dogrywka, w której zmierzyli się ShataQS i Be.My, a po krótkiej przerwie reklamowej widzowie poznali zwycięzców. Program Must Be The Music wygrał zespół ShataQS i to właśnie do ich rąk trafił czek na 100 tysięcy złotych! Ponadto grupa zaprezentuje się na sylwestrowym koncercie Polsatu w Gdyni.

Wchodzimy jutro do studia i nagrywamy płytę. Serdecznie dziękuje za wsparcie i wiarę - wyznała podekscytowana wokalistka Shata QS tuż po zwycięstwie.

Oglądaliście finał MBTM? Zgadzacie się z werdyktem?