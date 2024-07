Zenek Martyniuk

No i fakt może najbardziej zaskakujący. Jak piszą autorzy książki, autorstwo nazwy „disco polo” przypisuje się różnym osobom. Ale wymyślił ją Zenek razem ze Sławomirem Skrętą.

– Siedzieliśmy u Sławka w domu w Żyrardowie (…) Za chwilę miał przyjechać do Polski Roberto Zanetti, czyli słynny Savage. Na plakatach tytułowano go „Savage – król italo disco”. Pomyślałem, że głupio będzie to wyglądało obok „muzyki chodnikowej” i postanowiłem coś z tym zrobić. „Polo disco” brzmiało dziwnie, ale „disco polo” już było do przyjęcia. Sławek stwierdził, że to świetny pomysł i od tego momentu już wszyscy tak mówili – opowiada dzisiejszy król disco polo.