Polski show-biznes przeżywa prawdziwy baby boom. W ostatnim czasie na świat przyszły dzieci m.in. Anny Czartoryskiej, Dominiki Kluźniak, Anny Powierzy oraz Marty Chodorowskiej. Na drugiego potomka oczekiwał również Zbigniew Urbański, były mąż Katarzyny Skrzyneckiej. Wraz ze swoją partnerką, Katarzyną Gawrońską, wychowują razem 4-letnią Millę. Przypomnijmy: Zbigniew Urbański zostanie po raz drugi ojcem

Prezenter TVN Turbo szaleje z radości, ponieważ wczoraj na świecie pojawiła się córeczka Nela. Gwiazdor nie mógł nie pochwalić się takim szczęściem na swoim Facebooku, gdzie dołączył również fotografię z małą dziewczynką. Zdradził również ile waży i mierzy mała Nela:

Witam wszystkich znajomych mamy i taty. Mam na imię Nela i dzisiaj o 13:30 dołączyłam do waszej społeczności wirtualnej i realnej. Mam 52 cm i ważę 3324 gramów. Mama była dzielna, staruszek trochę mniej, ale chyba już doszedł do siebie, bo powiedział, ze zdjęcie zrobił jakimś iPhonem. Do zobaczenia wkrótce! - podpisał uroczą fotografię