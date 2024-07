Występ Macieja Stuhra z rozdania Orłów 2016 został skomentowany w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP1. Żartobliwa zapowiedź aktora stała się prawdziwym hitem internetu. Stuhr, wręczając nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, w swoją wypowiedź wplótł kilka dowcipów politycznych. Odniósł się m.in. do wypadku prezydenckiej limuzyny, sprawy teczek SB na Lecha Wałęsy oraz katastrofy smoleńskiej. W materiale "Wiadomości" jego występ został jednak stanowczo skrytykowany.

Widać, że największe emocje, przynajmniej w internecie, wzbudziło ogłoszenie przez Macieja Stuhra laureatów za role drugoplanowe. Ale nie o nagrodzonych tu chodzi, raczej o to, co na scenie powiedział aktor. Publiczność na miejscu się śmiała, ale nie wszystkim przypadło to do gustu, bo te słowa przywołały bolesne wspomnienia i kojarzące się z nimi obrazy - zapowiedział materiał prowadzący serwis informacyjny Krzysztof Ziemiec.