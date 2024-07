Bartosz Węglarczyk oświadczył się Magdalenie Ogórek? A może ma zamiar zrobić to niebawem? Jak informują znajomi pary, dziennikarz w Wigilię zamieścił na swoim Facebooku zdjęcie pierścionka, i to od Tiffany'ego! Na razie oficjalnie Węglarczyk i Ogórek nie pochwalili się swoim szczęściem, ale to wskazuje wyraźnie, że mogą planować ślub! O tych planach mówi się zresztą już od jakiegoś czasu.

Ślub Magdaleny Ogórek i Bartosza Węglarczyka

Otwarta pozostaje kwestia rozwodu Magdaleny Ogórek z mężem Piotrem Mochnaczewskim. Po zakończeniu tegorocznej kampanii wyborczej na urząd prezydenta okazało się, że piekna kandydatka SLD już ze swoim mężem nie mieszka. Pani Magda ma ze związku z nim córkę.

Co więcej, Magdalena Ogórek nie ukrywa nowej miłości. Wraz z Bartoszem Węglarczykiem są coraz częściej widywani na romantycznych randkach i wygląda na to, ze mają poważne plany co do swojej przyszłości. A piękny pierścionek tylko to potwierdza. Parze serdecznie gratulujemy, podobnie jak setki przyjaciół dziennikarza, którzy dodawali od Wigilii "lajki" pod zdjęciem pierścionka.

Bartosz Węglarczyk i Magdalena Ogórek na randce:

Magdalena Ogórek na zakupach z córką:

Bartosz Węglarczyk i Magdalena Ogórek pierwsze publiczne wyjście razem na 10-leciu Dzień dobry TVN: