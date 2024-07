Do Elżbiety Zapendowskiej, jurorki show „Must be The Music”, o pomoc zwrócił się ostatnio Kuba Wojewódzki. Specjalistka od emisji głosu zna się przecież na śpiewaniu jak mało kto. Potem juror X-Factor oświadczył na wizji, że rozmawiał z Zapendowską w sprawie Małgorzaty Szczepańskiej-Stankiewicz. Do jej dalszego udziału w programie juror ma wątpliwości. Jak się okazało, podziela je także Zapendowska, która wyznała w dzienniku Fakt:

Reklama

- Kuba nie dzwoni do mnie często. Wydaje mi się, że miał prawo zwątpić, skoro pozostali jurorzy wypowiadają zdania zachwytu nad głosem pani Małgorzaty. Ona śpiewa bardzo przeciętnie. Owszem, jak na swój wiek dobrze, ale jeżeli to konfrontować z innymi, to nie powinna być nawet w tym programie.

Słynąca z ciętego języka jurorka zachwyciła się natomiast Michałem Szpakiem.

- Uważam, że jest wybitnie zdolnym człowiekiem. Szpak budzi kontrowersje ze względu na swoją seksualność, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Uważam, że jest to wybitny talent, jedyny w „X Factorze” - stwierdziła jurorka.

Zgadzacie się z Zapendowską?

Zobacz także

Reklama

daks