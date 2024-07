Słońca coraz mniej, a dni są coraz krótsze, dlatego potrzebujemy odrobiny przyjemności. Dlatego przejrzeliśmy oferty popularnych marek w poszukiwaniu najciekawszych nowości. Tym razem wybraliśmy również dwie najładniej pachnące propozycje dla panów: Cartier i Viktor & Rolf to nasze październikowe typy.

Oprócz tego do hitów miesiąca zaliczamy zapach okryty tajemnicą, czyli Dahlia Noir od Givenchy. To jedne z tych perfum, które po prostu trzeba mieć! Ponadto najnowszy zapach od Dsquared2, w końcu reklamuje go Małgosia Bela i zabawne perfumy od Zippo. Super pomysł na prezent. A do tego klasyki od Gucci i Thierry’ego Muglera.

Pomyśleliśmy również o tańszych propozycjach. Tu znajdziecie nowości od Biotherm, Bath & Body Works oraz Avon.

Więcej informacji o zapachach października oraz ich ceny znajdziecie w naszej galerii: