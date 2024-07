Wczoraj na urodzinach ekskluzywnej restauracji L'Arc Varsovie pojawiła się dawno niewidziana Katarzyna Cerekwicka. Piosenkarce tego wieczoru towarzyszył tajemniczy mężczyzna. AfterParty.pl dowiedziało się, że jest on właścicielem ekskluzywnej restauracji V'Arc Varsovie. Gwiazda kilka miesięcy temu wycofała się z życia towarzyskiego. Jej ostatnie medialne dokonania to jurorowanie w programie "Hot or Not" na kanale Viva Polska.

Cerekwicka na imprezie pojawiła się w prostej czarno-białej stylizacji. Biały top zestawiła z klasyczną marynarką i czarnymi skórzanymi spodniami, które dość wyraźnie opinały jej nogi. Piosenkarka zawsze miała wyraźne kobiece kształty. Jednak obcisłe spodnie i gładko zaczesane włosy z kokiem jeszcze bardziej podkreśliły okrąglejszą figurę gwiazdy.

Dla jej fanów mamy dobrą informację. Artysta w przyszłym roku zamierza wydać nową płytę. A to oznacza, że na salonach pojawi się jeszcze co najmniej kilka razy.

