Lil Masti pokazała nowy film z córeczką. Fani nie mogą uwierzyć w to, co widzą 

Hanna Żudziewicz pochwaliła się swoim szczęściem i zwróciła się do internautów. Tancerka opublikowała na Instagramie urocze zdjęcia ze swoją malutką córeczką i zapytała swoich fanów, czy są do siebie podobne. Wspólne kadry mamy i córki zachwyciły internautów, ale zdania na temat podobieństwa są podzielone. Zobaczcie sami! Hanna Żudziewicz pochwaliła się swoją córeczką Nieco ponad tydzień temu okazało się, że Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka pary. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pochwalili się swoim szczęściem publikując w sieci wyjątkowe zdjęcia ze szpitala. Od tamtych wydarzeń minęło już kilka dni, a Hanna Żudziewicz razem z córką wróciły już do domu. Teraz Hanna Żudziewicz pokazała fanom nowe fotki z malutką Różą. Równo od tygodnia, mamuśka na pełny etat ❤️🌹 Czy jesteśmy podobne ?🤩🌹- zapytała internautów. Zobacz także: Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz na pierwszym spacerze z córką. Jaki wózek wybrali? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hanna Zudziewicz (@hannazudziewicz) Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy, ale zdania dotyczące podobieństwa dziecka do mamy są podzielone. Spora część internautów twierdzi bowiem, że mała Róża to cały tatuś. - Chyba bardziej do taty🙈 prześliczna jest ❤️ - Patrze i patrze No i czysty tatuś 😍😍😍😍😍 - Myślę, że bardziej Tata ❤️. Śliczna gratulacje ❤️ - Pięknie 😍 a Róża jest podobna do mamy jak również do taty 🤩 pozdrawiam serdecznie 😊 -...