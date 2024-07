Jeśli macie już dosyć jednych i tych samych twarzy w telewizji, to mamy dobrą wiadomości. Na wiosnę telewizja TVN szykuje premierę nowego serialu "Reguły gry". To oczywiście adaptacja amerykańskiego formatu. Ale nie to jest najważniejsze. Ciekawsza jest wiadomość, o tym kto pojawi się w rolach głównych. Otóż zobaczymy w nich Macieja Zakościelnego i Julię Kamińską.

Obydwoje jakiś czas temu zniknęli z mediów, ale teraz najwyraźniej czeka ich nowe 5 minut sławy. Julia Kamińska znana do tej pory tylko z roli "BrzydUli", rolę w nowym serialu sprzątnęła sprzed nosa Kasi Cichopek. Niestety nic nie wiadomo o tym kogo pokonał "polski Brad Pitt", czyli Maciej Zakościelny. Poza nimi w serialu zobaczymy Katarzynę Kwiatkowską, Pawła Wilczaka i Jana Jankowskiego. Będzie oglądać?

