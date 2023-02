Tak Krzysztof Skiba świętował walentynki z partnerką. Paparazzi przyłapali ich na czułościach [ZDJĘCIA]

Kilka dni temu media obiegła sensacyjna wiadomość o tym, że Krzysztof Skiba, lider grupy Big Cyc, ma o 26 lat młodszą partnerkę. Muzyk sam zamieścił na ten temat informację, wyjaśniając, że od blisko roku jest w separacji z żoną. Powodem ujawnienia tych sensacyjnych wieści były błędne informacje na temat jego małżeństwa, które ostatnio pojawiły się w mediach. Kontrowersyjny artysta postanowił niezwłocznie wyprowadzić wszystkich z błędu, przedstawiając im 32-letnią Karolinę Kempińską. Na kobietę natychmiast wylał się hejt, co znosiła przez kilka dni. Ostatecznie przerwała milczenie i odpowiedziała, zaznaczając, że to jej jedyny komentarz w tej sprawie. Zobaczcie, jak odparła atak hejterów. Nowa dziewczyna Skiby, Karolina Kempińska, odpowiada hejterom Pod postem, w którym Krzysztof Skiba poinformował o swojej sytuacji uczuciowej, pojawiło się mnóstwo komentarzy, z których tylko niektóre mają pozytywny charakter. Liderowi BiG Cyca zarzucono, że dopadł go kryzys wieku średniego, dlatego postanowił "zamienić żoną na lepszy model". Z kolei Karolinę Kempińską zaatakowano za to, że rzekomo jest utrzymanką popularnego artysty, a parze z sarkazmem życzono, by ich uczucie było "piękne i szczere". Nowa partnerka Krzysztofa Skiby przez pewien czas przyglądała się hejtom w sieci, pozostawiając go bez odpowiedzi. Ostatecznie zdecydowała się na mocny, choć bardzo wyważony komentarz w tej sprawie. Zauważyła w nim, że ona i jej ukochany od początku obawiali się reakcji na ich związek. Dodała także, że relacja ta jest bardzo szczera, oparta na długiej przyjaźni, a w niej obudziła coś, czego jeszcze nigdy w sobie nie czuła. - Chyba od początku tego związku obawialiśmy się tego jak ludzie zareagują. Zarówno ja, jak i Krzyś mamy dużo dystansu do siebie, ale gdzieś to siedziało [...]. Po prostu czuć i widać od nas z dala...