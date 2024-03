Karolina Pisarek już niejednokrotnie słyszała pytanie, kiedy jej rodzina się powiększy. Czy właśnie przyszedł na to odpowiedni moment? Głos w sprawie zabrała zarówno popularna modelka, jak jej ukochany, Roger Salla. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Karolina Pisarek o dziecku

Nie da się ukryć, że w życiu popularnej modelki wiele się dzieje. Szczególnie odkąd ta zyskała popularność w programie dla początkujących modeli "Top Model". Gwiazda rozwija swoją karierę - nie tylko w świecie modelingu. Idealnie sprawdza się także jako influencerka na swoim Instagramie. Właśnie dlatego w sieci na bieżąco pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Ostatnio Karolina Pisarek opowiedziała o dramacie, jaki rozegrał się w jej domu. Wówczas jej pies trochę narozrabiał. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Tym razem z kolei zaskoczyła nagraniem.

07.12.2023 Warszawa Otwarcie butiku Guerlain w Westfield Mokotow fot Artur Zawadzki/REPORTER

n/z: Karolina Pisarek Artur Zawadzki/REPORTER

Internauci już od jakiegoś czasu regularnie dopytują o to, czy Karolina Pisarek planuje powiększenie rodziny. Ci widzieliby ją w roli mamy. Dotychczas sama zainteresowana z dużą rezerwą podchodziła do tego tematu, aż tu nagle w sieci wylądowało wymowne nagranie, modelki w roli mamy! Niestety musimy ostudzić entuzjazm wszystkich zaintersowanych - nagranie w towarzystwie dzieci to tylko kampania reklamowa.

Jednak ukochany modelki jasno się wraził, co sądzi o swojej ukochanej w roli mamy:

Pasuje Ci napisał.

Na odpowiedź samej zainteresowanej nie musieliśmy długo czekać:

Dziękuje kochanie, przyjdzie czas odpowiedzieła.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać z niecierpliwością!

Karolina Pisarek Instagram @karolina_pisarek