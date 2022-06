Karolina Pisarek i Roger Salla na romantycznej podróży poślubnej! Modelka pokazała nagrania 

W sieci pojawiło się sporo nagrań ze ślubu Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Para młoda zaprosiła sporą grupę influencerów, którzy wraz z nimi świętowali ich wielki dzień. Goście postanowili wrzucić do sieci kilka kadrów, rejestrujących pierwszy taniec Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Podczas popisów na parkiecie doszło do małej wpadki. Panna młoda starała się od razu reagować. Ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salli: Wpadka podczas pierwszego tańca? Karolina Pisarek i Roger Salla zaprosili na wesele nawet kamery telewizyjne. Jednak zanim zobaczymy relację z ich ślubu w telewizji oraz para młoda wstawi oficjalne zdjęcia, fanom modelki muszą wystarczyć kadry, które już wczoraj pojawiły się w sieci. Na ślubie Karoliny Pisarek i Rogera Salli pojawiło się mnóstwo znanych gości, którzy chętnie relacjonowali wesele na swoich profilach. Dzięki temu zobaczyliśmy jak wyglądał pierwszy taniec Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Para młoda przygotowywała się do swojego występu na parkiecie pod okiem Agnieszki Kaczorowskiej. Przy okazji okazało się, że Karolina Pisarek miała aż dwie suknie ślubne, a kreację zmieniła tuż przed pierwszym tańcem. Para młoda dumnie odtańczyła swój pierwszy taniec, a podczas niego doszło do niewinnej wpadki. Zobacz także: Tak wyglądały ostatnie przygotowania Karoliny Pisarek do ślubu! ZDJĘCIA PAPARAZZI Karolina Pisarek i Roger Salla zaskoczyli gości swoją ślubną choreografią. Podczas ich tańca nie brakowało podnoszeń, partnerowań czy piruetów. Kiedy pan młody wziął swoją ukochaną w ramiona i zaczął się obracać, suknia panny młodej pod wpływem powstałego wiatru zadarła się zbyt wysoko, ukazując bieliznę. Karolina Pisarek starała się od razu zareagować. Para młoda bezsprzecznie zachwyciła gości swoim tańcem by chwilę później wszyscy mogli dołączyć na parkiet. Zobacz...