Choć Doda miała "spotykać się z kilkoma chłopakami na raz", to aktualnie oprócz pewnego biznesmena i choreografa nikt się wokół niej nie kręci. Przyczyną jest fakt, że Rabczewska postawiła bardzo wysoko poprzeczkę. Wychodzi na to, że Darski był dla niej ideałem i teraz każdego nowo-poznanego faceta porównuje właśnie do niego!

- Problem Dody polega na tym, że jej związek z Adamem miał ogromną emocjonalną siłę - twierdzi znajoma artystki w rozmowie z "Na Żywo". - Porównuje z nim każdego mężczyznę, z którym się spotyka. Jak dotąd przy żadnym z nich nie poczuła takich motyli w brzuchu, jak w przypadku Nergala. Dorota szuka teraz księcia z bajki.

Miejmy nadzieję, że już wkrótce Dorota zapomni o swoim królu ciemności i spotka kogoś spełniającego jej wymagania.