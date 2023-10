Monika Olejnik uwielbia modę i zawsze widzimy ją w ciekawych i często też drogich stylizacjach. Nie inaczej było i tym razem. Prezenterka telewizyjna maszerowała ulicami Warszawy w oversizeowej stylizacji, której uzupełnieniem okazały się równie wygodne kapcie! Wszystko zostało sfotografowane przez paparazzi. Zobaczcie ten look!

Monika Olejnik wybrała się na zakupy w wygodnych kapciach

Monika Olejnik należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. Ten wdzięczny tytuł zawdzięcza swojemu upodobaniu do mody i najnowszych trendów. Na antenie prezenterka telewizyjna zawsze wyróżnia się nieskazitelnym lookiem - na czele z odpowiednim makijażem i idealnie dobranymi, eleganckimi stylizacjami. W życiu prywatnym jednak gwiazda uwielbia modowe eksperymenty, które niejednokrotnie możemy obserwować dzięki nowym zdjęciom paparazzi. Ostatnio Monika Olejnik została przyłapana z torebką Diora za 14 tysięcy. Tym razem także ich nie zawiodła!

Ostatnio Monika Olejnik pokazała się w butach za 4,5 tysięcy. Tym razem to także buty przyćmiły całą stylizację, bowiem gwiazda wybrała się na zakupy do galerii Vitkac w... kapciach! Jak jednak przystało na gwiazdę tak wielkiego formatu, nie były to zwykłe, domowe kapcie, a mega ekstrawaganckie klapki na płaskiej podeszwie, w których główną rolę odgrywa czarno-białe, gęste futerko i srebrne dżety. To naprawdę odważny wybór!

Klapki są tak samo ekstrawaganckie jak cała stylizacja Moniki Olejnik. Jak wiadomo, gwiazda upodobała sobie oversizeowe, duże płaszcze. Jak widać, nie zrezygnowała z nich nawet wiosną. Tym razem dziennikarka postawiła na obszerny płaszcz w wiecznie modnym, żywym odcieniu fuksji. Uwagę zwraca także żłobiony, kwiatowy print, duże czarne i kontrastujące guziki oraz uroczy kołnierzyk. Bazą nietypowej stylizacji jest klasyczna, czarna bluzka i jeansowe spodnie w stylu boyfriend. Gwiazda nie zapomniała także o dodatkach - na czele ze skórzanym paskiem, dużą torbą i wielkimi okularami - tzw. muchami.

Jak Wam się podoba nowa stylizacja dziennikarki?