Michał Szpak w rozmowie z Party.pl zdradził, jak i z kim spędził walentynki! Za nami wielkie święto zakochanych, a my z tej okazji postanowiliśmy zapytać artystę, kim jest tajemnicza kobieta, z którą pokazał ostatnio wspólne zdjęcie na Instagramie. Właśnie w walentynki Michał Szpak pochwalił się fotką, na której pozuje w towarzystwie tajemniczej Weroniki. W jej towarzystwie kilka tygodni temu brał udział również w sesji zdjęciowej w Wenecji. Co Michał Szpak powiedział nam o Weronice? Jak spędził z nią walentynki? Michał Szpak zdradził to przed naszą kamerą! Posłuchajcie sami!

Michał Szpak zdradził nam, jak i z kim spędził walentynki.

Co powiedział nam o kobiecie z którą pozuje na zdjęciu?