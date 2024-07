Dziś po raz pierwszy w historii czwartej edycji "X-Factor" zostanie wyemitowany odcinek na żywo. Z setki ludzi, którzy zgłosili się do programu, jury po starannej selekcji wybrało najlepszą dwunastkę, która zaprezentuje się na scenie. Każdy z jurorów ma pod opieką swoją grupę z którą pracuje i przygotowuje do jak najlepszego występu. Pod skrzydła Tatiany trafili najstarsi uczestnicy, Ewa opiekuje się dziewczynami, Kuba zespołami, a Czesław - chłopakami. Przypomnijmy: To oni zaśpiewają dla nas na żywo w "X-Factor"

Po raz pierwszy w finale zaśpiewa aż 12 uczestników - do tej pory ze względu na mniejszą ilość jurorów, było ich dziewięciu. Przewidywano, że w związku ze zwiększoną liczbą wokalistów, program zostanie wydłużony, dzięki czemu będziemy dłużej emocjonować się występami na żywo. Dziś w studiu "Dzień dobry TVN" pojawili się jurorzy, którzy rozwiali wątpliwości widzów.



Dziś odpadną dwie osoby. Patrycja przeczyta na koniec wyniki i trójka zostanie na scenie. Od razu z tej trójki jeden wykonawca odpadnie, Patrycja powie kto dostał najmniej głosów, a potem ta dwójka, losy tej dwójki oddawane są w nasze ręce. - zdradza Tatiana Sytuacja jest taka, że skoro jesteśmy czwórką, to jedna osoba ma ten głos decydujący. Kuba nie jest obecny, ale jestem przekonany, że my się dogadamy. - dodał Czesław.

Jak myślicie - kto pożegna się z programem?

