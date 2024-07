Finał programu "X-Factor" coraz bliżej. W dzisiejszym odcinku wystąpiła szóstka uczestników, którzy w minionym tygodniu poradzili sobie z największymi przebojami ostatnich miesięcy. Był to pierwszy odcinek w którym zabrakło zespołu Hatbreakers z drużyny Kuby Wojewódzkiego oraz Magdaleny Bal spod skrzydeł Ewy Farnej. Również tydzień temu po raz pierwszy to widzowie zdecydowali o wszystkim, bowiem uczestnicy, którzy znaleźli się w dogrywce zdobyli od jurorów identyczną liczbę głosów. To SMS-y od widzów uratowały faworytkę show Martę Bijan przed odpadnięciem. Przypomnijmy: Wielkie emocje w "X-Factor". Po raz pierwszy o wszystkim zdecydowali widzowie

Reklama

Dziś uczestnicy zmierzyli się z polskimi utworami oraz piosenkami wybranymi przez mentorów zaskakując widzów po raz kolejny swoimi niezwykle ciekawymi aranżacjami. Na jednej scenie rozbrzmiały hity Moniki Brodki, Czesława Niemena, Beyonce, Adele czy też Edyty Bartosiewicz. O awans do półfinału walczyli natomiast Cała Góra Barwinków, Trzynasta w samo południe (Kuba Wojewódzki), Jakub Jonkisz i Artem Furman (Czesław Mozil), Marta Bijan (Ewa Farna), oraz Anna Tacikowska (Tatiana Okupnik).

Zobacz: Gwiazdy "X-Factor" oburzone decyzją telewidzów

Jurorzy zdając sobie sprawę z tego, że show zbliża się do finału, nie szczędzili sobie szczerości, które nie zawsze były miłe. Głośno i bez skrępowania komentowali występy osób z drużyn swoich rywali. Po występie gwiazdy wieczoru, czyli Tatiany Okupnik, Patricia Kazadi przedstawiła wyniki głosowania widzów. Najmniej głosów otrzymali: Trzynasta w samo południe, Cała Góra Barwinków i Jakub Jonkisz. Jako pierwszy z show pożegnał się zespół Cała Góra Barwinków. Podczas dogrywki Patricia nie mogła ukryć swoich emocji i przez cały czas płakała. Kolejny raz mieliśmy do czynienia z remisem wśród jurorów, co oznacza, że znowu zdecydowały głosów widzów - a tych mniej otrzymał zespół. Tym sposobem Kuba stracił wszystkich swoich podopiecznych.

Oglądaliście?

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy w trzecim odcinku "X-Factor":