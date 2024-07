W dzisiejszych czasach programy reality-show powstają jak grzyby po deszczu. Obecnie w Polsce prym wiedzie "Warsaw Shore", którego uczestnicy zyskali prawdziwą popularność i w mgnieniu oka trafili na czołówki nawet najbardziej opiniotwórczych mediów. Największą rozpoznawalnością cieszą się oczywiście Trybson i Eliza, którzy niedawno zostali rodzicami. Przypomnijmy: Trybson i Eliza w romantycznej sesji tuż przed porodem

Prekursorem w tego typu programach niewątpliwie był "Big Brother", który 13 lat temu gromadził przed telewizorami ponad 9 milionów widzów. Cała Polska żyła tym, co działo się w domu Wielkiego Brata. Chociaż po opuszczeniu show prawie każdy zrobił jakąś karierę, to z czasem o większości uczestników słuch zaginął. A z czym wiązał się występ w programie? Dopiero po latach możemy dowiedzieć się z czym wiązało się podpisanie umowy.

Małgorzata Meier, która znalazła się w finałowej trójce pierwszego "Big Brothera", w wywiadzie dla Onet.pl opowiedziała o tym jak manipulowano sytuacjami:

W serialu nie mogły grać same pozytywne postaci, bo byłoby nudne i nieciekawe dla widzów. Kreowano więc czarne charaktery. Mam w zwyczaju, że gdy coś mi się nie podoba, to mówię o tym głośno. Tym samym stałam się idealnym materiałem na bohaterkę na wskroś negatywną. Prawdziwa jędza. To straszne, jak mnie pokazano. Pokazano? Nie, pokazano dobrze, oceniono źle. Chciało mi się śmiać, gdy oglądałam później fragment, jak Martyna Wojciechowska, która była głosem lektora, mówiła: "Małgorzata znowu obgaduje Alicję". Pamiętam to jak dziś!